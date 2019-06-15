انفصال كريس مارتن وداكوتا جونسون.. والجميع متفاجئ

Jun 15, 2019
انفصل الفنان كريس مارتن الشهر الفائت عن حبيبته الممثلة داكوتا جونسون بهدوء بحسب The Sun.
اللافت ان كريس وداكوتا كانا يخططان للارتباط وظهرا في عدة اماكن سعداء مع بعضهما ما شكل خبر انفصالهما مفاجأة للجميع.
بدأ كريس بمواعدة داكوتا منذ عامين تقريباً، كما ان آخر ظهور علني مع بعضهما كان في نيسان/ابريل الفائت.
خبر الانفصال أتى وسط تقارير تفيد ان غوينيث بالترو الزوجة السابقة لكريس مارتن كانت تحاول الترحيب بداكوتا جونسون وسط العائلة.
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