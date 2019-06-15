كيم كارداشيان تُلقي خطابًا أمام ترامب.. وحقيبتها "السحلية" بـ 70 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن نجمة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، تلقى ترحيبًا واسعًا في البيت الأبيض يومًا بعد يوم، إذْ تواجدت يوم الخميس الماضي فيه، والتقت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون.

وألقت كارداشيان خطابًا أمام ترامب، وعددٍ من كبار السياسيين، طالبت فيه بتشجيع السجناء السابقين على العودة إلى العمل، مؤكدةً أنها استطاعت توفير شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل، وستقوم بمنح المساجين السابقين "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة.

لكن اللافت للأمر، وكعادة آل "كارداشيان -جينر" في حبهم للبذخِ والظهور، ارتدت كيم بدلةً بقيمة 72 ألف دولار من أجل هذه المناسبة المميّزة.

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وجاءت البدلة باللون الأخضر، وتكوّنت من سترةٍ من العلامة التجارية الفرنسية "فيتومان" بسعر 925 دولارًا، وبنطلون بلغ سعره 1210 دولارات، كما تميزت بحملها حقيبةً من طراز "هيرميس كيلي بوشيت"، تُعرف بحقيبة "السحلية"، يصلُ سعرها إلى ما يقاربُ 70 ألف دولار، وأبهرت الجميع بمقبضها الصغير وتفاصيلها الفضية.

يُشار إلى أن كيم زارت البيت الأبيض عدة مرات، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، والتي تولّت الدفاع عن تلك القضايا منذُ فترة، بحكم دراستها للقانون ورغبتها في أن تكون محامية.