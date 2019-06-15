متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت شركة JSproduction لصاحبها الممثل جو صادر، احتفال "ميت غالا" لأول مرة في بيروت، وتحديدًا في منطقة جبيل، وذلك بحضور حشد من الوجوه الفنية والإعلامية.
وكان اللافت خلال هذا الحفل تقيُّد النجوم شبه الكامل بارتداء أمور خارجة عن المألوف، ما أدى إلى إنجاح هذه الفكرة التي لاقت الكثير من الرواج والترحيب.
كاميرا "فوشيا" حضرت الحفل، وعادت بالتقرير التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر النجومُ يكشفون سبب إطلالاتهم الغريبة بحفل ميت غالا الأول في لبنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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