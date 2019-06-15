هكذا دعمت ستيلا ماكسويل صديقتها إيرينا شايك بعد أزمة انفصالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مصادر إعلامية مؤخرًا عن انفصال العارضة الروسية الحسناء إيرينا شايك عن صديقها الممثل برادلي كوبر بعد علاقة دامت سنوات.

وبعد مرور أيام من الانفصال، لم تُفوّت "إيرينا" فرصة للمضي قدمًا في حياتها، حيث شوهدت أمس الجمعة برفقة صديقتها المقرّبة العارضة "ستيلا ماكسويل" في إيطاليا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت العدسات العارضة الروسية وصديقتها تتنزّهان في شوارع مدينة "فلورنسا" يوم الجمعة، وكما هو متوقع، لفتت العارضتان الأنظار بجاذبية إطلالتيهما.

وأبرزت "إيرينا" جمالها وطول قامتها بفستان أبيض ضيق نسّقت معه معطفًا أسود طويلًا، وحافظت على بساطة مكياجها وتسريحتها، بينما أكملت إطلالتها ببوت أسود ونظارات بنفس اللون، بالإضافة إلى أقراط هوب عصرية.

بينما أضفت "ستيلا" لمسة أكثر جرأة لإطلالتها، إذْ ارتدت توب دانتيل من اللون الأسود الشفاف، نسّقته مع بنطلون جينز فاتح، وسنيكرز أسود.

Advertisements

ويبدو أن كلًا من "إيرينا" و"ستيلا" قضتا وقتًا ممتعًا وسط الأجواء الإيطالية، حيث رصدتهما العدسات بابتسامتها العريضة الجميلة وهما تُمسكان بيد بعضهما البعض.

وفيما يتعلّق بعلاقة "إيرينا" و"برادلي"، كانت العارضة الروسية قد صرّحت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها دائمًا ما كانت تُفضّل إبقاء رومنسيتهما بعيدًا عن الأضواء، وقالت آنذاك: "لدي العديد من الأصدقاء الذين ينشرون الكثير من تفاصيل حياتهم الخاصة على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشكل علني للغاية. ولكني اعتقد أن الأمر في النهاية شخصي".

وأوضحت أيضًا: "ولأن عملي يتطلّب مني الظهور في الأضواء، قرّرت أن تكون حياتي الشخصية هادئة، ولهذا تسمى الحياة الشخصية، لأنها تخصني أنا وعائلتي، وأنا سعيدة بذلك".

يجدرُ بالذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن انفصال "إيرينا" و"برادلي" كان بسبب "ليدي غاغا"، وخاصةً بعد أدائها الحميمي لأغنية "شالو" مع "برادلي" في حفل الأوسكار في فبراير، بالإضافة إلى ما أُثير من شائعات حول خيانة "برادلي" لحبيبته العارضة مع "غاغا".

وفيما يتعلّق بـ"ستيلا"، يُذكر أنها استأنفت علاقتها مؤخرًا مع "كريستين ستيوارت" بعد انفصال دام 6 أشهر.