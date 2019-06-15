فيديو| أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية في كواليس "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل. وظهر الفيشاوي في الفيديو، وهو يمارس التمارين الرياضية، بمساعدة مدرب.

"ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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