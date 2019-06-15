صورة| آية عبدالله عن صدفة مصطفي خاطر ومحمد أنور: "اتفائلت بيكم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت المطربة آية عبدالله عن سعادتها، بمقابلة نجوم مسرح مصر الفنان محمد أنور، والفنان مصطفي خاطر، عن طريق الصدفة بإحدى القنوات.
ونشرت آية صورة تجمعها بأنور وخاطر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى صدفة واتفائلت بيكم قبل نزول غنوتي للمنتخب (مصر نمبر وان)، شكرا لكلامكم وتشجيعكم الكبير".
أغنية "مصر نمبر وان" من كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزي عز الدين، وتوزيع كاميليو، ومونتاج حمادة صادق.
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