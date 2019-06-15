مجدي الهواري: "راهنت كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ، والفيلم صنع نجوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري، عن تفاصيل عن فيلم "الباشا تلميذ" الذي خاض بطولته النجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وحسن حسني، وعُرض بالسينما عام 2004، وشارك الهواري في إنتاجه.

ونشر"الهواري" صورة لكريم عبد العزيز من الفيلم عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "قاعد دلوقتي بالصدفة، لاقيت فيلم لي بحبه بيتعرض في التلفزيون الفيلم ده اسمه الباشا تلميذ لكريم عبد العزيز، ومعاه ممثلين كمان في الفيلم أصبحوا نجوما وأبطالا بعد أدوارهم اللي لعبوها في الفيلم ده!! ومعظم أفلامي والحمد لله وأنا بختار كل دور صغير يلعبه ممثل يبقي في دماغي والحمد لله إنه هيبقي بطل ونجم في المستقبل، الحمد لله علي التوفيق وهذه النعمة".

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وتابع: "أفتكر وأنا بعمل فيلم الباشا تلميذ سنه 2003- 2004 كنت بأقول لكريم عبد العزيز كل اللي حواليك هيبقوا نجوم بعد الفيلم ده وهافكرك، والحقيقة أنا كنت واثق في موهبته، وإنه هيطلع دمه خفيف كده، وهو مكنش مصدق أصلا، وكنت بقوله نفسي الفيلم ده يا كريم يفضل يتعرض ويعيش في التاريخ كتير، ويجيي اليوم اللي ألاقي كل اللي حواليك دول نجوم!! وأنا لما يتعرض يفضل اللي حواليا بيضحكوا علي أفيهات الفيلم كإنه لسه بيتعرض في السينما، ويفضل فيه حالة البهجة والأمل والضحك والحب ديه علي طول كده، فيلم بالطاقة اللي جواه يعيش في التاريخ ويفضل اسمه مقترن بإيراداته وبحب الناس ليه، وإنه يبقي نقله لكريم عبد العزيز كبيرة تفضل محسوبة لينا في التاريخ مع زمايلك اللي ربنا جعلنا سبب أننا نتفرج علي أفلامهم المهمة دلوقتي ونقول ده كان مقدمه لأول مرة للبطولة مجدي الهواري، فيلم يعيش وإيراداته تبقي حديث الساعة، وتفضل الأجيال تحبه مهما عدي عليه الزمن ويحسوا إنه لسه جديد وعمره ما يبقي قديم وقولتله ساعاتها أفلام عادل امام هنفضل طول عمرنا نفتكر فيلم المشبوه، اللي إنت كنت فيه صغير".

وأضاف: "الحمد لله الظاهر باب السما كان مفتوح، الفيلم عاش واللي جنبي دلوقتي وأنا بتفرج بيضحك لحد دلوقتي علي أفيهات الفيلم وكأنه لسه بيتعرض في السينما عل (يا فاشل يا فاشل- بسيوني بسيوني وحازم حازم وغيرها وغيرها وغيرها)، والله تعبنا في الفيلم ده، وتعبنا علشان نشوفه كده!! وطبعا شارك كريم في البطولة بعض الممثلين اللي هما كمان أبطال ونجوم دلوقتي بتوفيق من ربنا في اختياري ليهم إنهم يلعبوا الأدور ديه!! اللي طبعًا فرق معاهم بدليل إنهم دلوقتي معظمهم بيشيل بطولات ".

فيلم الباشا تليمذ تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان وبطولة غادة عادل ومحمد رجب ورامز جلال ومها أحمد وحسن حسني ومحمد لطفي.