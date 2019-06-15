فيديو| يسرا وحسين فهمي وعبدالعزيز يلعبون الكرة وعادل إمام معلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، لبعض نجوم الفن يلعبون كرة القدم، خلال إقامتهم في أحد الفنادق، واشتكت إدارته من ذلك، وطالبتهم بالتوقف.

وظهر في الفيديو مجموعة من الفنانين من بينهم يسرا وحسين فهمي والمخرج محمد عبدالعزيز ومدير التصوير سعيد الشيمي، وعلق محمد إمام على الفيديو: "أول مرة أشوف الفيديو ده".

يُذكر أن الفنان محمد عادل إمام، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.