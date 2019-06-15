حوار| ريهام عبدالغفور: صوّرت مشهد مشرحة "زي الشمس" بنفسي.. وأرفض "القبلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد مجدي:

اختارت التمرد والابتعاد عن تقديم أدوار الفتاة الطيبة ذات الملامح البريئة، لتطل على جمهورها في رمضان 2019 بدور "فريدة" المثيرة للجدل، والتي حيّر لغز مقتلها جمهور "زي الشمس" على مدار 30 حلقة، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، هي الفنانة ريهام عبدالغفور. "الخليج 365" التقى بها لتحدثنا عن كواليس العمل، إلى الحوار..

كيف تلقيت تعليقات الجمهور على شخصية "فريدة" عبر "السوشيال ميديا"؟

كنت سعيدة جدًا بردود الأفعال، وتعليقات الجمهور كلها كانت خفيفة الدم، وتعليقهم على علاقات فريدة الكثيرة دليل نجاح الشخصية.

عند عرض "زي الشمس" عليكِ.. هل توقعتِ أن تثير فريدة كل هذه الضجة؟

"فريدة" نوع مختلف من النساء، وموافقتي على تقديم الدور كان سببها الأول أنني أحببت الشخصية جدًا لأنها جديدة وغير تقليدية، لكن ردود الأفعال فاقت توقعاتي بكثير الحمد الله.

من صاحب اختيار لوك شخصية فريدة؟

المخرجة كاملة أبو ذكري، واختارت أن أقص شعري، ويكون "منكوش".

ألم تشعرين بالخوف من فكرة رفض المجتمع لتقديم دور أخت تخون شقيقتها؟

لم أشعر بالخوف لهذا السبب، خوفي كان مصدره التفكير هل أنا قادرة على تقديم هذا الدور أم لا، وهل سينال أدائي إعجاب الجمهور، فلا يهمني تقديم أدوار الفتاة المثالية، أبحث عن الدور المختلف.

هل تعاطفتِ مع شخصية فريدة خاصة بعد اعترافها بأخطاءها؟

عندما أقدم الشخصية، أبحث فيها عن الجانب النفسي، وفريدة ليست امرأة خائنة بطبعها، وعندما خانت أختها كانت تمر بأزمة نفسية، فتخرج وتسهر وتشرب الخمر، ثم لا تعرف ما الذي تقوم به، وأعتقد أن أكبر خطأ وقعت فيه فريدة هو خيانة شقيقتها مع خطيبها، وهو الخطأ الذي ندمت عليه، ودفعت ثمنه.

هل احتاج وقوفك على تفاصيل الدور وكونها شخصية مركبة وتمر بأزمة نفسية الاستعانة بطبيب نفسي؟

لم يحدث؛ شخصيات كثيرة تقع في أخطاء وتندم عليها، والشخصية لم تحتاج مني ذلك، على عكس مثلًا دور "رانيا" في مسلسل "الرحلة"، بسببه ذهبت العام الماضي لطبيب نفسي ليساعدني في تقديمها.

هل تأثرتِ نفسيًا بـ"فريدة"؟

لا، لأنها ليست لديها أزمات نفسية مثل شخصية "رانيا" في "الرحلة"، فالأخيرة وضعتني تحت ضغط كبير.

حدثينا عن مشهد اعتراف "فريدة" لشقيقتها بالخيانة خاصة وأنه رواد "سوشيال ميديا" تداولوه بشكل كبير؟

هذا المشهد تم تصويره في ثالث يوم، واعترضت وقتها؛ وتساءلت لماذا نقوم بتصوير مشهد مهم مثله في الأيام الأولى لانطلاق العمل، وقالوا لي لإن فريدة كل مشاهدها مهمة، وبعدها سعدت بأنني قدمته في الأول، وأنا أعتبر هذا المشهد أصعب مشاهدي؛ لأنه متعب نفسيًا، موقف صعب أن تعترف امرأة لشقيقتها بأنها خانتها مع خطيبها.

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نشرتِ صورة لكِ مع دمية تشبهك.. فهل تم الاستعانة بها لتصوير مشهد المشرحة؟

"الدمية" كان يتم استخدامها في مشاهد المياه، عندما تم إلقاء جثة "فريدة" في النيل، ولكن أنا قمت بتصوير مشهد المشرحة بنفسي، ولم نستخدم دوبلير.

هل صورتِ المشهد في مشرحة حقيقية؟

كان من المقرر أن يتم تصوير المشهد في مشرحة حقيقية، لكن في اليوم المقرر لتصويره دخلت حالة وفاة حقيقية إلى المشرحة، فقررت المخرجة كاملة أبو ذكري والإنتاج عمل ديكور خاص.

كيف تعاملتِ مع الكشف عن نهاية المسلسل وحقيقة قاتل فريدة؟

المسلسل نهايته معروفة؛ فهو مأخوذ من نسخة إيطالية، وده معروف لكل الناس، ولكن قمنا بتغيير جزء صغير عن النهاية الإيطالية، وهي أن تكون "شهيرة"، زوجة المحامي هي من قامت بقتل "فريدة".

هل شاهدتِ النسخة الإيطالية من المسلسل؟

شاهدت حلقة واحدة من المسلسل الإيطالي لأنه كان لدي فضول أن أشاهد شخصية فريدة، وأري أن النسخة المصرية أفضل وأمتع بكثير.

فكرة الجزء الثاني هل كانت مطروحة من البداية؟ وهل سيكون لفريدة وجود فيها؟

ليس لديّ أيّ فكرة عن وجود جزء ثانٍ من المسلسل، وغالبا لو حدث فلن يكون فيه وجود لـ"فريدة" لأنها المفروض ماتت.

ما الأعمال التي شاهدتيها في رمضان؟

مسلسل "قابيل"، وشاهدت بعض الحلقات لحنان مطاوع في "لمس أكتاف"، وحلقات من "ولد الغلابة"، وكانت هناك أعمال أتمنى مشاهدتها، ولم أستطع؛ بسبب ضيق الوقت وانشغالنا بالتصوير.

صرحتِ أكثر من مرة أن هناك أدوارا لا تستطيعين تقديمها؟

أحب أن أقدم أي دور، فقط قلت إن هناك أشياء بسيطة لا أستطيع تقديمها مثل القبلات، وعندما سُئلت: "ضحكت، وقلت عشان بقرف"، فليس لديّ المقدرة الشخصية على تقديمها.

أين أنتِ من البطولة المطلقة؟

أتمنى، وعلى رأي حنان مطاوع "صاحب المال هو اللي بيقول"، في النهاية الموضوع يعود للمنتجين، وبالفعل عُرضت علينا بطولات، لكن الاختيار صعب فكما نقدم أدوارًا مهمة بعيدًا عن البطولة، لابد ألا تقل أدوار البطولة التي سنقدمها أهمية، لا يمكن أن نقدم أي دور لمجرد أنها "بطولة وخلاص".

ما الدور الذي تتمنين تقديمه؟

ليس هناك دور محدد، ولكن أتمنى تقديم دور "المدمنة"، على الرغم من تقديمي من قبل دور فتاة تتناول المهدئات، ولكن أحب أن أقدم دور المدمنة بشكل صريح.