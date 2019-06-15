بعد عرضه في دول عربية.. "ليل خارجي" في "واشنطن" و"نيويورك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك المخرج أحمد عبدالله السيد والفنان كريم قاسم الجمهور في واشنطن مشاهدة فيلمهما "ليل خارجي" في عرض خاص، أعقبه ندوة جمعتهما بالحضور.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في ولاية نيويورك غدًا الأحد.

كان الفيلم عُرض تجاريًا في خمس دول عربية، هي "الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، مملكة البحرين، سلطنة عمان"، إلى جانب عرضه في مصر.

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"ليل خارجي" فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين: جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠.

الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية، و شارك في مهرجاني مراكش وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو.

"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف الدسوقي، علي قاسم، أحمد مجدي، بسمة، أحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد.