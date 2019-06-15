لأول مرة.. حفل غنائى لسميرة سعيد في أمستردام

كشفت الديفا سميرة سعيد موعد حفلها الغنائي المقبل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن يتم إحياؤه يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل على مسرح كونسيرت خيباو، لأول مرة بمدينة أمستردام بدولة هولندا. الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل على مسرح كونسيرت خيباو، لأول مرة بمدينة أمستردام بدولة هولندا. يذكر أن الديفا سميرة سعيد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها بعنوان "مدلع"، و هي من كلمات فراس الحبيب، و ألحان علي صابر، و توزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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