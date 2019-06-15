بالفيديو.. رامي صبري يطرح أحدث أغنياته "حاول تنساني"

طرح النجم رامي صبري أحدث أغنياته بعنوان "حاول تنسانى"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي ألحانه، و كلمات تامر حسين، و توزيع طارق توكل.

يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لطرح ألبوم بعنوان "فارق معاك"، كما أوشك على الانتهاء من وضع اللسمات الأخيرة، و من المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة،

و يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة،عزيز الشافعى، هالة على، هانى رجب، جلال الحمداوى، طارق توكل، تميم، مدين، شادي حسن، مديح محسن.