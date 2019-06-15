بالفيديو.. رامي صبري يطرح أحدث أغنياته "حاول تنساني"

طرح النجم رامي صبري أحدث أغنياته بعنوان "حاول تنسانى"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي ألحانه، و كلمات تامر حسين، و توزيع طارق توكل.
يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لطرح ألبوم بعنوان "فارق معاك"، كما أوشك على الانتهاء من وضع اللسمات الأخيرة، و من المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة،
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