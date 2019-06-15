شاهد.. أحدث ظهور لأطفال حلا شيحة

نشرت النجمة حلا شيحة صور تجمعها بأطفالها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها قائلة: "من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح و نفرحهم و نديهم من وقتنا و حبنا لأننا الأهم و الأحلي في حياتهم ربنا يحفظهم و كل ولادنا".
يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخراً في مسلسل "زلزال" و هو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء
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