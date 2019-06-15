شاهد.. أحدث ظهور لأطفال حلا شيحة

نشرت النجمة حلا شيحة صور تجمعها بأطفالها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها قائلة: "من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح و نفرحهم و نديهم من وقتنا و حبنا لأننا الأهم و الأحلي في حياتهم ربنا يحفظهم و كل ولادنا".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخراً في مسلسل "زلزال" و هو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء

كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.