بعد نجاح "كازابلانكا".. أمير كرارة يوجه رسالة لجمهوره

وجه النجم أمير كرارة رسالة لجمهوره، و ذلك بعد نجاح فيلمه "كازابلانكا"، حيث طرح فيديو من افتتاح فيلمه بإحدى قاعات السينما، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق عليه كاتباً: "بشكر كل الناس اللي دخلت الفيلم والحمد لله على ردود افعال الناس العركة شغاله واللى جاى احلى ..
يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من غادة عادل، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، باسل الخياط، جيهان خليل، أحمد داش، خالد أرجنتش، إياد نصار، و من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي.
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