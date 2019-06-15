ريماس منصور بعد أزمة حريق منزلها: هذا ردّي على كل عنصري ومُتنمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة اليمنية "السعودية"، ريماس منصور، على بعض مهاجميها، بعد حريق شقتها، بحي الورود في الرياض، وظهورها في مقطع فيديو وهي تصرخ وتبكي بشدة، موجهة انتقادات لاذعة للدفاع المدني بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة بحسب قولها.

وقالت ريماس، عبر "إنستغرام": "لكل من تنمر علي وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية هذا فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره ويحفظه، ردًا لكل عنصري ومتنمر".

وأضافت منصور: "وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب".

وكان الدفاع المدني فنّد ادعاءات ”منصور“، مؤكدًا وصول أول الفرق بعد دقائق فقط من تلقيه الاتصال؛ إذ قال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق الساعة الـ 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى الساعة 2.15، وهو الأمر الذي عادت وأكدته الفنانة ريماس بالفعل.

وأثار موقف ريماس من الدفاع المدني حالة من الغضب من قبل سعوديين لينتشر على نطاق كبير بتويتر هاشتاق وُصف بالعنصري تحت عنوان #ترحيل_اليمنية_ريماس_منصور.

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وقدمت الفنانة السعودية ريماس منصور شكرها واعتذارها للدفاع المدني بعد اتهامها له بالتأخر عن تلبية استغاثتها بعد حريق شب بمنزلها.

وبررت ريماس، انفعالها لحظة نشوب الحريق بمنزلها واتهاماتها بتأخر الدفاع المدني، بأن حالة الهلع والخوف التي أصابتها جعلتها تشعر أن الوقت يمضي ببطء شديد.

يذكر أن ريماس منصور ممثلة يمنية سعودية اشتهرت بعد تجارب مختلفة في أعمال مثل "رابح والدكتورة" و"طاش ما طاش".

وولدت ريماس في مدينة الرياض من أب يمني وأم سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في «العلوم الإدارية»، كانت بدايتها كممثلة في مسلسل "غشمشم" مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية «الدكتورة ريم» في مسلسل "37 درجة مئوية"، كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي.