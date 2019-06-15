ياسر جلال بمأزق انتحال شخصيته على فيسبوك.. وينفي هذه المنشورات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان المصري ياسر جلال ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، بشأن تنظيمه مسابقة لاختيار وجوه جديدة لمسلسله المقبل، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة بتاتًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أن أحد الأشخاص ينتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويقوم بنشر معلومات وأنباء مغلوطة تستقيها بعض المواقع الإخبارية منه، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بهذه الصفحة، وأنه لم ينظم أي مسابقات ولا يسعى لاختيار وجوه جديدة كما أشاع هذا الشخص عبر الحساب الوهمي؛ لأنه ليس مخرجًا أو منتجًا حتى يفعل ذلك.

وتابع ياسر جلال أن هذا الشخص وضع استفتاء أيضًا على هذه الصفحة الوهمية، لأخذ آراء الناس حول أي المسلسلين أفضل "رحيم" أم "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان الماضي وجسد فيه شخصية "أدهم"، مؤكدًا أنه بريء من ذلك الاستفتاء أيضًا ولا يمت له بأي صلة.

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وكان الفنان ياسر جلال أكد أكثر من مرة أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا جمهوره من النصب باسمه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخصه.

وخاض الفنان المصري ياسر جلال السباق الرمضاني الأخير من خلال مسلسل "لمس أكتاف" والذي حقق نسب مشاهدات كبيرة، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، ليواصل جلال تألقه بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسله رحيم في رمضان قبل الماضي.

ومسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي ‏‏عبدالوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبدالغني، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، ومن تأليف هاني سرحان، و‏إخراج حسين ‏‏المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.‏