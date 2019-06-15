” The Voice Senior ” برنامج اكتشاف المواهب فوق ال 60 عاما

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 05:55 مساءً - تستعد قناة ” MBC ” لإطلاق الموسم الأول من برنامج ” The Voice Senior ” لاكتشاف المواهب الغنائية فوق ال 60 عام .
وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخ المختلفة من برنامج ” ذا فويس ” برنامجي : ” The Voice Kids ” النسخة المخصصة للأطفال و ” The Voice ” النسخة المخصصة للشباب .
ونشرت ” MBC ” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” تدعو من خلاله المواهب للمشاركة خلال الموسم الأول مقدمة تفاصيل كيفية التقديم للبرنامج .
ويضم البرنامج أربعة من المدربين المشاهير الذين يتنافسون لضم المواهب الغنائية المتميزة إلى فرقهم في المرحلة الأولى ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التصفيات .
ولم يكشف الإعلان عن أية معلومات عن لجنة التحكيم أو موعد العرض .
وبرنامج ” The Voice Senior ” يعرض بلغات مختلفة على غدد من المحطات العالمية .
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