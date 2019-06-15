عقد قران نجم الفاير سامي يوسف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي فى عرض مبهر تميز بالفقرات الخاصة بالفاير شو بداخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، احتفل نجم الفاير شو سامي يوسف بعقد قرانه على عروسه ساندي محمد. الحفل أقيم في حضور لفيف من الشخصيات العامة، والأهل والأصدقاء، وذلك وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.

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