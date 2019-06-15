كيم كاردشيان تتعاون مع الرئيس الأمريكي في حل مشاكل المساجين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كاردشيان، يوم الخميس، 13 يونيو داخل البيت الأبيض، من أجل إعلان هام.

النجمة العالمية أعلنت أثناء تواجدها بجوار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين الذي حصلوا على إفراج مبكر، من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

وأشارت كيم كاردشيان، إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين، “كروت هدايا” من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى “أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج.

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وشكرت كيم كاردشيان في إعلانها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على “تعاطفه” في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أمريكا.

وجاء إعلان كيم كاردشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، اليوم الخميس، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون “الخطوة الأولى”، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان، قد زارت البيت الأبيض عدة مرات، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، وناشدت ترامب بمنح عفو عن أليس ماري جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن بدون عفو مشروط لجرائم المخدرات.