وسام الأمير يشن هجومًا حادًا على مايا دياب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان والملحن اللبناني وسام الأمير، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة مايا دياب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام بس المذيعة أخد على خاطرها وما هيي إلا دخيله على الفن واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتا».

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وأضاف: «حبيت قلا: الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما إلو مدة صلاحية، بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقاني ميتة ومأجلي دفنها شو ها الزمن».

ورغم أن وسام الأمير، لم يذكر اسم مايا دياب، إلا أن مايا، مقدمة برنامج «هيك منغني»، سبقت وغردت، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد».

يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» كانت آخر ما طرحته مايا دياب على الساحة الغنائية، وهي من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن.