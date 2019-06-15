داليا مصطفى تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، حقيقة خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الأخيرة، وموقفها من هذه العمليات.

داليا مصطفى، قالت خلال لقائها في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»، إنها تحب الاهتمام ببشرتها لكنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وتحاول أن تبتعد عن هذه العمليات.

وأضافت، أنها تهتم ببشرتها جيدًا وتستخدم منتجات لا تحتوي على مواد كيماوية حتى تحافظ على نضارتها.

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كما كشفت خلال اللقاء عن المطربين المفضلين إليها، قائلة، إنها تحب الاستماع إلى الأغاني القديمة وتحب وردة، وفريد الأطرش، وأم كلثوم، ومن الجيل الجديد عمرو دياب، ومحمد منير.

من ناحية أخرى، شاركت داليا مصطفى، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «قمر هادي»، مع كل من هاني سلامة، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن.

وعرض لها خارج السباق الرمضاني الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع الفنان مجدي كامل، ولوسي، وسوسن بدر، وهادي الجيار، وطارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.