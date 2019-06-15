مقلب رامز جلال في بيومي فؤاد بكواليس «سبع البرمبة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تقتصر مقالب الفنان المصري رامز جلال على برامجه الرمضانية فقط، ولكن يبدو أنها انتقلت أيضا لكواليس فيلمه الجديد “سبع البرمبة”، والذي يعرض حاليا في دور العرض.

الفنان المصري شارك جمهوره بمقطع فيديو من كواليس فيلم “سبع البرمبة”، والذي ظهر خلاله وهو ينفذ مقلب في الفنان بيومي فؤاد.

بيومي ظهر في الفيديو جالسا في الكواليس، بينما دخل رامز وفاجئه بصافرة كبيرة كالتي كان يمسكها لإزعاج ضيوفه في برنامج “رامز في الشلال”، مما أفزع بيومي فؤاد وبدأ في سب رامز، فاستخدم الأخير صفارة “تيت” في الفيديو قبل نشره.

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رامز أرفق مقطع الفيديو، على حسابه على “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “بيومي حتي اخر العمر #سبع_البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان #رامز_جلال #كواليس_سبع_البرمبة”.

وفيلم «سبع البرمبة»، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف هم أحمد السقا، وأمير كرارة، وياسر جلال، وهو ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.