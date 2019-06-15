تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

صفاء سلطان، نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه.. بفضل رب العالمين وتعب أطبائي معي مشكورين.. و رضا بابا وماما ودعواتكن الغالية يلي وصلتني من كل الحبايب.. أتخرجت من المستشفى وحالتي الحمد لله منيحة».

وأضافت: «مشان كل الأقاويل والإشاعات يلي طلعت عن نوعية مرضي.. هو عبارة عن التهاب بالكلية اليمنى تسبب بآلام شديدة والحمد لله تجاوزت الألم والخطر وأموري الصحية جيدة».

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وتابعت: «شكرًا لكل حدا دعالي وشكراً لكل حدا اتصل وسأل عني بزيارة أو بمسج أو باتصال وكل حدا وقف جنبي بمحنتي.. وبعتذر جدًا إني ما قدرت رد على حدا عالتليفون انتوا بالقلب والله.. وبحبكن كتير».

يُذكر أن صفاء سلطان شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «الحرملك» أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، كما خاضت تجربة التقديم التليفزيوني لأول مرة من خلال تقديمها لبرنامج «سهار مع ستار».

من ناحية أخرى، تستعد صفاء سلطان لتصوير مسلسل جديد بعنوان «صهر بيت» من تأليف أحمد سلامة وإخراج رندلي قديح.