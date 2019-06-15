إيمان السيد تؤدي مناسك العمرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شاركت الفنانة المصرية إيمان السيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها خلال أدائها مناسك العمرة.

وعلقت إيمان السيد على الصورة قائلة: «عمرة مقبولة يا رب»، وحصدت صورتها على العديد من التعليقات التي أثنت على شكلها بالحجاب والدعاء لها بأن تقبل عمرتها.

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الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «البرنسيسة بيسة»، مع الفنانة مي عز الدين، ومحمد أنور، و بوسي، و أمير المصري، و سليمان عيد، و حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحي كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، ومن إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية ومنها: «فبراير الأسود، حصل خير، الدادة دودي، الثلاثة يشتغلونها، قاطع شحن، جدو حبيبي، زهايمر».

إيمان السيد من مواليد عام 1980، بدأت عملها من خلال مسرح الجامعة، وحصلت على عدد من الجوائز، واشتهرت بقدرتها الكبيرة على التقليد، وقالت إنها تتلمذت على يدي المخرج خالد جلال الذي علمها معنى الفن.