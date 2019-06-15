أكشاي كومار يتوسل إلى جمهوره

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حث النجم اكشاي كومار جمهوره واتباعه على الامتناع عن الدخول في مناقشات “سلبية” حول فيلمه القادم “Sooryavanshi”.

الممثل البالغ من العمر 51 عامًا أصدر نداء إلى متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، قائلًا إن الأشخاص ذوو الموقف الإيجابي أكثر سعادة، وأكثر مرونة، وصناع قرار أفضل، وأداء على مستوى أعلى من أولئك الذين لديهم موقف سلبي”.

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كتب أكشاي في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي: “منذ الأيام القليلة الماضية لاحظت بعض الاتجاهات السلبية التي يقوم بها أشخاص أعزاء، يا رفاق، أستطيع أن أرى وأتفهم غضبكم، كل ما يمكنني فعله هو أن أطلب منكم جميعًا ألا تشاركوا في مثل هذه الاتجاهات.

تم تقديم تاريخ إطلاق فيلم “Sooryavanshi”، الذي يخرجه روهيت شيتي، مؤخرًا لتجنب اشتباك شباك التذاكر مع فيلم “إن شاء الله” للنجم الكبير سلمان خان ومن المتوقع أن يُعرض“Sooryavanshi” في 27 مارس.

يضم الفيلم النجمة الشابة كاترينا كايف، التي عملت سابقًا مع أكشاي في أفلام مثل “Namastey London” و“Welcome” و“De Dana Dan”، .