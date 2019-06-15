كريستين ستيوارت وصديقتها تبحثان عن شريكة ثالثة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قضت النجمة والممثلة الأمريكية ​كريستين ستيوارت​ وقتا ممتعا مع حبيبتها ​ستيلا ماكسويل، وتناول الثنائي​ وجبة غداء لطيفه، وكأس نبيذ، وكان ذلك برفقة إمرأة ثالثة في مدينة نيويورك الأميركية.

وكانت عدسات ومصوري الباباراتزي قد تمكنت من رصد الثنائي، وهما تجلسان في المطعم، وقد وضعت ستيلا يدها بلطف على خد كريستين.

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وكانت إطلالة كل من كريستين، وستيلا، عفوية غير منتظمة بتسريحتي شعر عشوائية وكانتا ترتديان بنطالين من الجينز مع بلوزتين باللون الأبيض، إلا أن كريستين ارتدت جاكيت من الجينز فوق ملابسها.

وتأتي نزهاتهما هذه كدليل على أن كريستين وستيلا تبحثان عن طريق للعودة إلى بعضهما البعض بعد انفصالهما منذ نهاية العام الماضي، حيث تم رصدهما في عدة مناسبات مؤخرًا، بما في ذلك التنزه جنباً إلى جنب ليلاً، الأسبوع الماضي.

وكان مصدر قريب من الثنائي الشهير قد كشف عن سبب الانفصال وقال: إن كريستين وستيلا لا تزالان على اتصال، لكنهما قررتا أنه من الأفضل مواعدة أشخاص آخرين، حيث بدأتا بالاختلاف حول الأمور، إذ ذهبت كريستين إلى ألمانيا للتصوير، وأدركت أن العلاقة بحاجة إلى تغيير.