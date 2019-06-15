حنان مطاوع توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعيد ميلاد زوجها المخرج أمير اليماني.
حنان مطاوع وجهت رسالة لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ونشرت صورة لهما وكتبت: «كل سنه وانت سندي وجوزي وحبيبي. ربنا يسعد قلبك وايامك ويراضيك ويخليك ليا».
جمهور الفنانة المصرية حنان مطاوع تمنى لها حياة زوجية سعيدة، وهنأ زوجها بماسبة عيد ميلاده، كما هنأتها الفنانة مي كساب وتمنت لهما السعادة.
حنان مطاوع احتفلت بزفافها على أمير اليماني في سبتمبر عام 2016 بعد أن أعلنت خطوبتها في نوفمبر الذي يسبقه، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومنهم إلهام شاهين وهالة صدقي ومحمد رياض.
الفنانة المصرية قالت عن زوجها إن علاقتهما بدأت بصداقة عادية، ولكنه لم يسمح لها بأن تتهرب ولم يترك لها مجالا للرفض، فلم يكن أمامها حلا سوى الموافقة على الزواج.
حنان حققت النجاح في الموسم الرمضاني الفائت من خلال دورها في مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب، وقدمت دورا جديدا ومختلفا، وحصدت إعجاب الجمهور والنقاد أيضا.
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