تكريم نادية الجندي وعدد من النجوم في مهرجان «الزمن الجميل» ببيروت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصلت الفنانة المصرية نادية الجندي، برفقة عدد من الفنانين إلى بيروت لتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان «الزمن الجميل»، والمقامة في بيروت.

وشاركت نادية الجندي، متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعين صور للاستقبال الحافل الذي تم استقبالهم به في المطار، وظهر معها في الصور كل من الفنانة سميحة أيوب، والفنان خالد زكي، وطليقها المنتج محمد مختار.

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الفنانة المصرية علقت على الصور قائلة: «ظهر اليوم من لبنان، وتكريم جديد مهم ليا من بلد جميل ومحب للفن، انتظروني من لبنان وحفل التكريم غدا».

وكان آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل «أسرار»، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

نادية الجندي، قدمت مع مختار عدة أفلام ناجحة، ومن أهم أعمالها في السينما الناجحة: «بمبة كشر، الباطنية، خمسة باب، جبروت امرأِة، رغبة متوحشة، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، 48 ساعة في إسرائيل، الرغبة»، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

تزوجت في مطلع حياتها من الفنان الراحل عماد حمدي، ثم انفصلت عنه لتتزوج من المنتج محمد مختار.