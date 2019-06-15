ابنة عزت أبو عوف تخرج عن صمتها وتكشف تطورات حالة والدها الصحية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت المخرجة المصرية مريم أبو عوف، ابنة الفنان المصري عزت أبو عوف، الخروج عن صمتها والرد على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول مرض والدها.
مريم أبو عوف، قالت في تصريحات صحفية، إن حالة والدها في حالة صحية مستقرة، وطالبت جمهوره بالدعاء له.
كما طالبت بعدم ترويج أي شائعات عن حالة والدها الصحية، و تحري الدقة وعدم كتابة أي خبر إلا ما تصرح به عائلتها، منعًا لنشر أي معلومات غير دقيقة.
وكان الفنان عزت أبو عوف، قد تم نقله للمستشفى في حالة صحية حرجة منذ عدة أيام، وذكرت زوجته أميرة أبو عوف، أنه عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم، أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.
وكان آخر ظهور له في إعلان “جمع حبايبك”، مع الفنان عمرو دياب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين عملوا مع “الهضبة” في أعمال سابقة.
يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف كان قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.
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