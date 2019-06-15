علي ربيع يقص شعره وهذا رأي الجمهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قرر الفنان المصري علي ربيع أن يختار له لوك جديد غير الذي اعتاد عليه الجمهور.

علي ربع قرر أن يقص شعره، وهو الذي ميزه منذ ظهوره على الشاشة للجمهور، ونشر صورة له قبل قص شعره عبر حسابه الخاص على «أنستجرام».

الفنان الشاب كتب: « قررت أحلق شعري يا جماعه انتظروني بعد الحلاقه. عارف ان الشعب المصري كله و الوطن العربي مستني الحظه ديه».

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قرار علي ربيع لم يلق استحسان لدى عدد كبير من جمهوره، حيث طالبه البعض بالعدول على هذا القرار والإبقاء على شعره كما هو.

بينما كان هناك عدد من التعليقات للفنانين ومنهم جيسي عبده التي قالت: «انت بتهزررر»، بينما مازحه الفنان صلاح عبدالله وطلب منه أن يرسل له الصورة على الواتس.

علي ربيع نافس هذا الموسم من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.