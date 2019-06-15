أحمد الفيشاوي: لست شيخًا.. وهؤلاء اكتسبوا أموالًا بالافتراء عليّ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، العديد من أسراره الشخصية والأخبار الكاذبة التي نشرت عنه ، كما كشف موقفه من استخدام الدين للوصول لأهداف معينة.

أحمد الفيشاوي، قال خلال لقائه في برنامج «السيرك»، مع الإعلامية نرمين عبدالعزيز، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2007 كانت علاقته بالصحافيين متوترة للغاية، لأنه كان هناك الكثير من الكذب والافتراء والظلم ضده في الصحافة، فضلا عن الكثير من القصص المفبركة عن حياته الشخصية.

وأضاف: «كان اللي عايز يقول عني أي حاجة يقولها واللي بيألف قصص عن حياتي، وهناك كثيرًا من الصحفيين اكتسبوا أموالا من الظلم والكذب والافتراء عليّ».

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وعن سبب قلة ظهوره الإعلامي للرد على هذه الأكاذيب، قال: «الكدب كدب فأنا ليه أرد عليهم».

كما أكد الفيشاوي أنه ضد استخدام الدين للوصول لأهداف معينة، لأن كل شخص لديه قناعات وآراء لا ينبغي أن يفرضها على الآخرين، مضيفًا: «عمري ما كنت بروج لقناعاتي.. أنا لست داعية ولا شيخ ولا سياسي، أنا فنان لي آراء شخصية تمثلني.. لكن اللي بيستخدم الدين لـ ده فهو بيعمل شيء بشع وشنيع».

وعن ذهابه لطبيب نفسي، أوضح أنه يتابع لدى طبيبه الخاص منذ أن كان عمره 17 عامًا وحتى الآن، مؤكدًا أن الأمر ليس عيبًا، بل من الطبيعي أن يهتم الإنسان باستمرار بصحته النفسية، مثلما يهتم بباقي جسده وأي أمراض عضوية يتعرّض لها.

ويشارك أحمد الفيشاوي، في فيلم «ولاد رزق 2»، مع كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ويحمل عنوان «عودة أسود الأرض».