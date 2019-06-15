ما هي صلة القرابة التي تجمع ناهد رشدي بداليا مصطفى؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية ناهد رشدي، صلة القرابة التي تجمع بينها وبين الفنانة داليا مصطفى، وذلك للمرة الأولى.
وقالت خلال لقائها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن داليا مصطفى، هي ابنة شقيقها وهي الحفيدة الأولى في العائلة وكنت تمتع بمحبة كبيرة في العائلة.
وأضافت، أنها اصطحبتها وهي طفلة خلال إحدى حفلات الأطفال وكانت تغني برفقتهم وإذا بالمصور يركز كل تصويره على داليا وهي طفلة.
كما كشفت خلال الحلقة أن الدور الذي قدمته في مسلسل “لن اعيش في جلباب أبي”، مع الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل نصحتها إحدى الفنانات بعدم تقديمه قائلة لها: “انتي تطلعي بدور أم وليس بدور ابنته”، مؤكدة أنها خلال العمل كانت قد أنجبت طفليها.
كما كشفت خلال الحلقة، أنها تعرضت لعملية نصب من قبل زميل لها، ولكنها رفضت الكشف عن اسمه، مؤكدة أن الله أخذ لها حقها من قبل أحد المديرين بعد أن وبخه أمامها وأمام كل الحضور.
وعن سر غيابها عن الساحة الفنية بعد نجاح دورها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وعودتها بأدوار الأم، أكدت أن ذلك يعود لعدة أسباب منها الصحي والأخر بسبب تربية أولادها.
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