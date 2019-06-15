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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد أن التزمت الصمت لفترات طويلة، بدأت الفنانة المصرية دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بالفنان عمرو دياب والتي لفها الغموض لشهور طويلة.
دينا عبرت عن حبها للهضبة وقالت: «عمرو دياب يعمل عقدة لأي راجل، مش عشان الشكل وبس، ولا عشان أنا بشكر في عمرو دياب، بس كل الناس اللي مش قريبة منه متعرفش إنه بني آدم لازم يتحب، ده طيب وجدع وراجل وحنين، وبأخد رأيه مع بابا في كل شيء».
وأضافت دينا خلال برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم: « عمرو دياب غيرني خالص، هو شخص محب للحياة، وحلو أوي، لما واحدة تلاقي حد واقف جنبها مُحب للحياة، أنا بحب كل أغاني عمرو دياب سواء القديمة أو الجديدة، مفيش أغنية ليه مش بتفكرني بحاجة، سواء حاجة حصلت أو بتحصل أو هتحصل».
دينا قالت أيضا إن الهضبة ابدى إعجابه بتمثيلها في مسلسل «زي الشمس»، ومن المشاهد التي أحبها مشهد الخيانة الذي قدمته وقال لها : «إيه الحلاوة دي»، وأيضا مشهد المشرحة.
وعلاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.
عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، وقد انفصلا منذ فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب: لازم يتحب ويعقد أيّ راجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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