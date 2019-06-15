أحمد السقا وطليقته يحتفلان بتخرج نجلهما في أول ظهور بعد انفصالهما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفل الفنان المصري أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير بتخرج ابنهما الأكبر “ياسين” من المدرسة، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد إعلان انفصالهما رسميا.
نجل الفنان المصري نشر مجموعة صور من حفل التخرج، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث التقط ياسين الكثير من الصور التذكارية مع والديه وأصدقائه.
وبحسب موقع “اليوم السابع”، أن الإنفصال وقع بين أحمد السقا ومها الصغير رسميا منذ عدة أشهر، وذلك بعد ما يقرب من 20 عاما على زواجهما.
وأحمد السقا متزوج من مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب من مها 3 أولاد وهم ياسين وحمزة ونادية، وواجه خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن طلاقه هو وزوجته.
وكان ياسين السقا قد نشر مؤخرا صورة له مع والده الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة ظهر فيها ياسين السقا مع والده، حيث كان مازال طفلا، ويلعب مع الفنان أحمد السقا، وكتب معلقا: «صورة من الماضي»، وعلقت والدته أيضا مها الصغير، وقالت إنها تحب الصورة كثيرا.
يذكر أن أحمد السقا قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ولد الغلابة”، وشاركه البطولة كل من محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وهو من إخراج محمد سامي.
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