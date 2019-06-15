ريهام عبدالغفور تخلع ثوب «فريدة» وتتألق في جلسة تصوير أنيقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديدة عادت فيها مرة أخرى لنعومتها المعتادة لتذكر الجمهور بها.

ريهام والتي ظهرت في رمضان من خلال شخصية «فريدة» في مسلسل «زي الشمس»، حققت نجاحا كبيرا، وخرجت عن المألوف من خلال تفاصيل شخصية لها أبعاد مختلفة هنها.

الفنانة الشابة ظهرت في جلسة التصوير بلوك أنيق وناعم، حيث ارتدت فستان فاتح، وتسريحة بسيطة، وماكياج ابرز جمالها.

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اللوك الذي ظهرت به ريهام حاز على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر حسابها الخاص، وتلقت الفنانة كم هائل من التعليقات.

ريهام سببت صدمة لمتابعيها أول رمضان من خلال لوك شخصية «فريدة»، ولكنها بمرور الأحداث استطاعت أن تحقق النجاح وتثبت أنها تقمصت الدور ببراعة.

مسلسل «زي الشمس» بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد السعدني، وجمال سليمان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

العمل حقق النجاح، ومن المقرر أن يكون له جزء ثاني يتم عرضه في رمضان 2020، ويعتمد على الفلاش باك، حيث يتم البحث عن شخصية قاتل «فريدة»، وهي ريهام عبدالغفور.