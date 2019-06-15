رولا سعد تطلق أغنية جديدة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت النجمة والمطربة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة لمنتخب مصر لكرة القدم، بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو الجاري.

النجمة اللبنانية رولا سعد، نشرت صورتها أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليها قائلة : لكل متابعيني ومحبيني بالعالم العربي والشعب المصري خاصة.. أنا بقدملكم أغنية جديدة هدية مني للمنتخب المصري المشارك والمضيف لكأس الأمم الافريقية، وإنشالله بتعجبكم، وبتشكر كتير أختي وصديقتي الدكتورة جيهان الناصر اللي كانت داعمة ومشرفة عالتمرين لهيدا العمل الغنائي، وتمنياتي للمنتخب المصري بالتوفيق والنجاح.

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والجدير بالذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات فضل الراوى، ومن ألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف، وتقول مطلع الأغنية: أهي أهي أهي.. مصر اهي أهي.. أهو اهو أهو الكرم المصري أهووووو.

وعلى جانب أخر، انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد، مؤخرا، من تسجيل أغنية “سينجل” جديدة تحمل عنوان “دا على ماما يا بابا”، من كلمات وألحان تومي، وتوزيع عمرو الخضرى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

ومن جانبه قال موزع الأغنية عمرو الخضرى، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتعاون مع رولا سعد لأول مرة، موضحاً أن الأغنية شعبى باللغة المصرية، ويقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال رولا الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن رولا مطربة تستطيع غناء جميع أشكال وألوان الأغنية ولديها قدرة كبير فى اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها، ومن المقرر أن يتم تصويرها بشكل فيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.