ماذا تعرف عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، منظمة شبه حكومية، وجزءاً من شبكة الغرف الألمانية التي تدير 130 مكتباً في 90 بلداً، ويقدم للشركات الألمانية والإماراتية معلومات تجارية وخدمات استشارية لدخول السوق، ويوفر لأعضائه منصة فعالة من المعلومات وشبكة علاقات لدعم العلاقات التجارية الثنائية.

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