"أبلة فاهيتا" تدخل على خط مُسلسل "جن".. بهذا المشهد مع أحد أبطاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الدمية السّاخرة أبلة فاهيتا للظهور مجددًا من خلال فيديو نشرته منصة "نتفليكس" من أجواء مسلسل "جن" الذي أثار جدلًا واسعًا في الأردن واستدعى الأمر تدخلًا رسميًا من جهات حكومية عديدة.

وتخلل الفيديو مشهد تمثيلي بين أبلة فاهيتا وأحد أبطال العمل حمزة عقاب، الذي يقوم بدور كيراس.

وطلب "كيراس" من أبلة فاهيتا بعد مشاهدتها مسلسل "جن"، أن تتوحد معه حتى يتخلص العالم من شر "الجن"، بصورة كوميدية كما اعتاد الجمهور على أبلة فاهيتا.

وبعد نهاية الفيديو يتبين لاحقًا أن هذا كله مجرد حلم أثناء مشاهدة "جن" على "نتفليكس" .

Advertisements

يشار إلى أن شركة "نتفليكس" ردت يوم الجمعة، على الانتقادات الواسعة ضد مسلسل "جن" في الأردن.

وذكرت الشركة متابعتها "بكل أسف موجة التنمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل"، مضيفة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر بالعربية والمخصص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقول: "لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل".

وتابعت الشركة تفسيرها بتمركز محتواها المرئي "حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة."

وكانت سادت حالة من الجدل في الأردن بعد بدء بث المسلسل لاحتوائه على ما وصفه مشاهدون بلقطات تنافي عادات أردنية، خاصة مشاهد حميمية لمراهقين وكذلك مشاهد شرب خمور.