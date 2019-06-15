اللبنانية مي الحريري تطرح أغنية بالإنكليزية وتحل ضيفة في برنامج عالمي

تستعد الفنانة اللبنانية مي حريري، لطرح أغنية جديدة باللغة الإنكليزية سوف تطلقها في الأشهر المقبلة. وأعلنت الحريري أنه ستصّور في الأول من يوليو/تموز المقبل حلقة خاصة ضمن برنامج عالمي هو النسخة العربية من البرنامج الأميركي Seasame street، حيث سيستضيف البرنامج كبار النجوم العرب. قد يهمك أيضا: مي حريري تصدم المتابعين بصورتها عبر مواقع التواصل مي حريري تؤكّد أنّها تعتز بلقب "سفيرة الطفولة"

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