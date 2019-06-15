الفنان رامي عياش يتعرض لـ"خيانة" ويرد بـ"حِكمة"

نشر الفنان رامي عياش تغريدة له على موقع "تويتر" يتحدث فيها عن الخيانة. وقال عياش في تغريدته: "عندما تخونك الناس قف رافعًا رأسك لأنك أنت من فزت بالوفاء". قد يهمك ايضاً: شركة "مزيكا" تَطرح دعاء غفار لـ"رامى عياش" رامي عياش يُؤكّد أنّ عمرو دياب الوجه الفني الأهم في مصر

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