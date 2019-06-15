نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر

شنّت الممثلّة نادين الراسي هجومًا حادًا الخميس، على الإعلامية ديما صادق، بعد خلافها التويتيريّ مع النائبة بولا يعقوبيان، على خلفية تغريدة انتشرت للأخيرة جاء فيها، "ومن رائحة تحت باط محمد بن سلمان تفوح رائحة الجنة".

وعلّقت الراسي قائلة، "اذا اكتشفت انو تحت الباط فرع تاني أو تالت لدّر الأموال فأكيد بيصير بالنسبة الها ريحتو عسل. بس غريب بعدا صبية مفروض فروعتها الأساسية بعدا شغالة!! غريب بكل الأحوال مبروك وعقبال فروعة جديدة كمان وين ما كان".

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وردًا على الهجوم، نشرت الإعلامية ديما صادق، عبر حسابها الرسمي على "توتير" صورة للتغريدة التي نُسبت لها وقالت انها خضعت لتعديل فوتوشوب.

وكتب صادق، "هيدا التويت فوتوشوب .اتحدى ان يكون احد رآه على صفحتي، للتذكير فقط شعاري المرفوع على تويتر منذ الـ 2017 هو" لا مع ايران و لا مع السعودية " ادنت بشدة الحرب على اليمن، إعدام نمر النمر، الجريمة البشعة بحق الخاشقجي، والآن أقوم بحملة ضد إعدام الطفل مرتجى قريريص. راجعوا صفحتي. شكرًا"؛ ما دفع بالراسي الى الاعتذار من صادق، فغردّت قائلة، "كلّ عمري إشتكي من الظّلم وقول ألله عالظالِم... أرجوا من الإعلاميّة ديما صادق أن تقبل إعتذاري كان عليّ أن أتأكّد قبل أن أتسرّع وأتوجّه بكلامٍ لن أسامِح نفسي عليه... جُلَّ من لا يُخطئ والله يحاسِب اللي كان السّبب".

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وردّت صادق، "نادين ولا يهمك حبيبتي كل التوفيق والحب الك"، لتجيب الراسي، "يخلّيلي قلبك وبشكرك لأنك قبلتي إعتذاري".

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