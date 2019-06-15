الجني كيراس يزور أبلة فاهيتا في الدوبلكس

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"الخليج 365" من القاهرة: نشرت قناة نتفليكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اليوتيوب فيلماً دعائياً قصيراً من بطولة أبلة فاهيتا والجني كيراس للترويج لأول إنتاجاتها الأصلية العربية مسلسل جن الأردني.ونشرت فاهيتا الفيديو بدورها وعلقت عليه بطريقتها الساخرة قائلة: "الأرملة الشاطرة هي اللي تركب الجن مش هو اللي يركبها.. #معروفة Netflix

حيث تفاجأ فاهيتا بكيراس يزورها في الدوبلكس آملاً في أن تساعده لإنقاذ العالم من شر الجن، لكن الأرملة اللعوب المحبة للرجال تسيء فهم طلبه كعادتها.

شاهد فيلم الأنس والجن لأبلة فاهيتا

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هل يعود برنامج فاهيتا في الدوبلكس على نتفليكس؟!

إطلالة فاهيتا -التي أوقف برنامجها عن العرض على قناة سي بي سي منذ عام تقريباً- عبر التطبيق الشهير، تطرح تساؤلاً حول إمكانية عودة برنامجها على نتفليكس التي تبحث عن محتوى عربي مميز، وتتجاوز الرقابة والمحضورات التي تفرضها المحطات التلفزيونية في العالم العربي على الأعمال الفنية وخصوصاً الساخر منها، مما سيتيح للأبلة حرية لم تكن متاحة لها في السابق.

تساؤل يحمل في طياته أملاً لمحبي الأبلة في أن تعود لإمتاعهم من جديد بلسانها السيط وتعليقاتها اللاذعة التي لا يسلم منها أحد.

يذكر أن فاهيتا تقيم عروضاً مسرحية من خلال جولة بعنوان ترانزيت زارت فيها كندا ومؤخراً الكويت. كما تقوم بنشاطات مختلفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مستمر.