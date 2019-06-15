بالفيديو| محمد رمضان يدرب نجله على الغطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له هو يغطس تحت الماء، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان خلال الفيديو هو يدرب نجله "علي"، على الغطس وعلق: "مع بطلي علي محمد رمضان، الله خير حافظ". يُذكر أن محمد رمضان ينتظر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بابا"، وانتهى من تصوريها على طريقة الفيديو كليب مؤخرًا.

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