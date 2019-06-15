بالصور| شيرين رضا ودينا الشربيني ولقاء الخميسي تزرن محاربات سرطان الثدي بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت مجموعة كبيرة من نجمات الفن والمجتمع، على زيارة محاربات سرطان الثدي في بمدينة السويس، استجابة لدعوة وجهت لهم من مستشفى "بهية".

وكان من بين الحضور "شيرين رضا، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، حلا وهنا شيحة، داليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه زكي"، واستقبلهن مسؤولي مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان.

وجاءت الزيارة حرصًا على دعم محاربات بهية ومؤازرتهن في إطار الدعم النفسي لهن.