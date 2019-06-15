محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور تجمعها بابنها أحمد وابنتها عائشة. وعلقت حلا على الصور "من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح ونفرحهم ونديهم من وقتنا وحبنا لأننا الأهم والأحلى في حياتهم، ربنا يحفظهم وكل ولادنا". جدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| حلا شيحة تقضي أوقات من المرح مع ابنها وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.