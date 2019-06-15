حورية فرغلي لـ"الخليج 365": انتهيت من تصوير نصف مشاهد "استدعاء ولي أمر عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها انتهت تقريبًا من تصوير نصف مشاهدها في فيلمها الجديد "استدعاء ولي أمر عمرو"، والذي عادت لاستئناف تصويره، بعد انشغالها طوال شهر رمضان بتصوير مسلسلها "مملكة الغجر".

وأضافت حورية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "انتهيت تقريبًا من تصوير نصف مشاهدي في الفيلم، ويتبقى لي حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، لافتة إلى أنه من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في إجازة منتصف العام الدراسي.

حورية تجسد في الفيلم الذي ينتمي للأعمال الرومانسية الكوميدية، شخصية فتاة تخسر حبيبها وتحاول استعادته بكل الطرق، وتتعاون فيه للمرة الرابعة مع الكاتب محمد سمير مبروك، ولأول مرة مع المخرج أحمد البدري.

"استدعاء ولي أمر عمرو" بطولة صبري فواز، محمد عز، سماح أنور، مي كساب، انتصار، كلوديا حنا.