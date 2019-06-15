أحمد فهمي يهنئ شقيقه بفيلمه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة شقيقه الفنان كريم فهمي على فيلمه الجديد "ديدو"، الذي بدأ تصوير أول مشاهده أمس الجمعة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر فهمي، صورة جمعته بشقيقه وهشام ماجد وشيكو، وعلق قائلًا: "مبروك كريم فهمي فيلم ديدو.. اضرب جامد ان شاء الله يكسر الدنيا".
فيلم "ديدو"، من بطولة وتأليف كريم فهمي، إلى جانب كل من: حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، وإخراج عمرو صلاح.
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