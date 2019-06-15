أحمد التهامي يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأ الفنان أحمد التهامي، اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ27، إذ أنه من مواليد 15 يونيو 1992.

ونشر التهامي صورة جمعته بمحمد صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد عاوزين نقول لنجم الكورة العالمي محمد صلاح عقبال مليون سنة وأنت مفرح مصر يا فخر العرب".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق يوم 21 يونيو في المباراة الافتتاحية على ستاد القاهرة الدولي.