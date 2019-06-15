إيرادات الجمعة.. "Aladdin" الأول و"Ma" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 14 يونيو، إيراد قُدر بـ939 ألفًا و925 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، محققًا 329 ألفًا و249 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 246 ألفًا و833 جنيهًا، وجاء في المركز الرابع فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 175 ألفًا و745 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The secret life of pets 2" بطولة Patton Oswalt، وحقق أمس 127 ألفًا و67 جنيهًا، وحصل على المركز السادس فيلم "Brightburn" بطولة Elizabeth Banks والذي حقق 58 ألفًا و643 جنيهًا، وكان المركز السابع من نصيب فيلم"Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 14 ألفًا و514 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Ma" بطولة Octavia Spence، ووصلت إيراداته أمس لـ 7 آلاف و951 جنيهًا.