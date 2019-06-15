التفاصيل الكاملة عن الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

تعرض الفنان الكبير عزت أبو عوف لأزمة صحية مؤخرًا، نقل علي إثرها إلي أحد مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج، وقد أثار مرضه حاله من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة بعد إنطلاق شائعات كاذبة عن وفاته، ليخرج نجوم الفن وعائلته عن صمتهم وكشفوا عن تفاصيل الحالة الصحية له.

أعلن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لا صحة لشائعة وفاة عزت أبو عوف المذعومة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأنه مازال داخل العناية المركزة تحت إشراف طبي مكثف، وطلب من الجميع الدعاء له.

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نجله الفنان عزت أبو عوف: الحالة مستقرة

و قالت المخرجة مريم أبو عوف أيضًا، أن حالة والدها مستقرة، مطالبة بالدعاء له، وعدم ترويج أي شائعات عن حالة والدها الصحية، كما طالبت بتحري الدقة وعدم كتابة أي خبر إلا ما تصرح به عائلتها، منعا لنشر أي معلومات غير دقيقة، وعن تفاصيل مرضه لم تصرح زوجته السيدة أميرة، بشئ سوي أن الفنان الكبير عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم، أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

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مها أبو عوف: "كفاية إشاعات عيب الكلام ده"

وعبرت الفنانة مها أبو عوف، عن استيائها الشديد من مروجي الشائعات حول صحة شقيقها، وقالت: "كفاية إشاعات عيب الكلام ده و أتمني أن الأخبار التي تتداول من جهات رسمية فقط، و على الجميع عدم تداول الأخبار من مصادر غير رسمية".

وبدورها صرحت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أنه لا يوجد أي تطورات في حالته واكتفت بمطالبة جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له.

جدير بالذكر أن الفنان عزت أبو عوف تعرض من قبل لعدة وعكات صحية، علي مدار الاعوام الماضية خاصة بعد وفاة زوجته، الأمر الذي تسبب في دخوله إلى 3 مصحات نفسية لتلقي العلاج، كما تعرض في 2017 لمشاكل صحية في شرايين القلب وأجري عملية قلب مفتوح في احد مستشفيات القاهرة.